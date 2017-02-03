التجمع الديمقراطي: لانجاز قانون إنتخاب يلحظ النسبية

دعا “التجمع الوطني الديمقراطي” في لبنان في بيان اليوم، الى “أوسع مشاركة في التظاهرة الشعبية من أجل فرض إقرار قانون إنتخابي نسبي، يوم الأحد الساعة 12 ظهرا، إنطلاقا من تقاطع مار مخايل – النهر وصولا الى ساحة رياض الصلح”.

وأكد “مواصلة النضال الى جانب جميع قوى التغيير ومجموعات الحراك الشبابي والشعبي، وخاصة لجهة دعوته الى إقرار قانون إنتخابي نسبي يؤمن صحة التمثيل الشعبي ومحاسبة الفاسدين، وحل أزمة النفايات ومواجهة الخطر الصهيوني على لبنان وفلسطين والارهاب التكفيري العابر للحدود”.

ودعا “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ممارسة صلاحياته في الضغط على الكتل البرلمانية والوزراء، خصوصا كتلة “التيار الوطني الحر” النيابية ووزراء التيار، لبذل أقصى الجهود الممكنة لانجاز مشروع قانون إنتخابي يلحظ النسبية قبل إنتهاء المهلة الدستورية في 20 شباط الجاري”.

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