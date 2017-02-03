ترامب يتفوق على أوباما وكلينتون …!

أقيم 52 دعوى في 17 ولاية أمريكية ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تظلّم فيها أصحابها على ممارسات الحكومة الفدرالية الأمريكية بموجب مراسيم أصدرها ترامب.

هذا وقد اعتبرت قناة “ان بي سي” أن “هذا الكم من الدعاوى ضد ترامب، هائل نظرا لأنه لم يقض في السلطة سوى أسبوعين منذ تنصيبه في الـ20 من يناير/كانون الثاني”.

وأعادت القناة إلى الأذهان، أنه أقيمت ضد باراك أوباما في غضون أول أسبوعين على تنصيبه ثلاث دعاوى فقط، فيما تمت مساءلة بيل كلينتون بموجب قضيتين اثنتين فقط في الأيام الـ14 الأولى من حكمه.

ولفتت القناة إلى أن الدعاوى المقامة ضد ترامب جاءت نتيجة لتشديد إدارته سياسة الهجرة وتقييد قدوم الأجانب وإقامتهم في البلاد، فيما كان أبرز المراسيم التي أصدرها في هذا الاتجاه، تكليف وزارتي الخارجية والأمن القومي بتعليق استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما.

حيث كان ترامب قدقرر تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للاجئين إلى النصف، بما يتيح استقبال 50 ألف لاجئ فقط طيلة العام 2017، فضلا عن تقييد دخول مواطني العراق وإيران واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان لمدة 90 يوما.

وذكرت القناة، أن “المدعي العام في سان فرانسيسكو دينيس ايريرو، وصف مراسيم ترامب بالمعادية للولايات المتحدة”، وأكد أنه “سوف يفعل كل ما في وسعه من أجل وقف تشييد الجدار العازل على الحدود مع المكسيك بالطرق الشرعية المتاحة”.

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