شهيب: باسيل قال ممنوع على جنبلاط ايصال نائب مسيحي الى البرلمان

شدد الوزير السابق أكرم شهيب على أن “أهم شيء اليوم العمل لاعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وليس الى بعضص الأحزاب من خلال ما طرح في اللجنة الرباعية”، معتبرا أن “ما يحضر هو مشروع الغائي من خلال سيطرة فريق معين وصل الى السلطة”.

ورأى شهيب في حديث تلفزيوني “أننا عدنا إلى النقطة صفر بعد طرح وزير الخارجية جبران باسيل”، مؤكدا “أننا كلقاء ديمقراطي، ما يهمنا هو حماية وضع الجبل والسلم الاهلي في الجبل”.

ولفت الى أن “القانون المطروح يلغي دور أي منتخب لا ينتمي الى الحزبين المسيحيين في ايصال أحد النواب”، كاشفا أنه “تم في محضر الجلسة الرباعية تسجيل ما قاله باسيل عن أنه ممنوع على جنبلاط ايصال نائب مسيحي الى البرلمان. وذلك يعني الفصل بين الطوائف”.

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