مع تقدّم الجيش السوري …”داعش” تزجّ الأطفال في معركة الباب

في الوقت الذي قام به الجيش السوري بتحرير 8 بلدات من تنظيم “داعش” الارهابي في ريفي حلب وحمص خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

حيث لم يتبق أمامهم سوى بلدة واحدة لتفصلهم 3 كيلومترات عن مدينة الباب من جهتها الغربية.

تناقل ناشطون عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة أخبارا عن قيام تنظيم “داعش” المصنف على لائحة الارهاب الدولي بزج أكثر من مئة طفل لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاما، في معركة الباب،

وبحسب ما نقه الناشطون فإن أولئك الاطفال خضعوا لدورات عسكرية تحت مسمى “أشبال الخلافة”، قبل أن يتم توزيعهم على جبهات بلدتي بزاعة وقباسين في محيط مدينة الباب، بريف حلب الشرقي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

