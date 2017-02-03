من المقصود ب ” المعارضة السورية المفصومة عن الواقع “؟

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية، تطابق وجهات النظر بين أنقرة، وممثلي مايسمى المعارضة السورية، حيال ضرورة عدم مشاركة ما وصفتها بـ”المعارضة المزعومة المفصومة عن الواقع″ التي تعمل ضد وحدة التراب السوري، في الاجتماع المزمع خلال الشهر الجاري في جنيف.

حيث جرى أن الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الخارجية التركية، بمشاركة ممثلي الجناحين السياسي والعسكري لما يسمى المعارضة السورية، تناول نتائج اجتماع أستانة، الذي استضافته العاصمة الكازاخية يومي 23-24 يناير/كانون الثاني المنصرم.

مؤكدين أن المجتمعين بحثوا ملفات متعلقة بعمل الآلية الثلاثية (بين روسيا وتركيا وإيران) التي أقرت في استانة، لمراقبة وقف اطلاق النار في سوريا.

وأكد المشاركون في الاجتماع على عدم امكانية القبول بسيطرة ما وصفوه ب ” النظام “على أراض جديدة، من خلال انتهاكاته لوقف اطلاق النار.

ونوهت المصادر أن المجتمعين شددوا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات، على التوالي. ورفض الدعوات لاقامة مناطق فدرالية، أو ذاتية الحكم.

وشددت الأطراف على ضرورة عدم حضور الذين يعملون ضد وحدة التراب السوري، اجتماع جنيف المقرر مبدئيا في 20 فبراير، في إشارة إلى تنظيم (ب ي د) الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا”.

هذا وقد شارك في الاجتماع منسق “هيئة التفاوض العليا” المدعو رياض حجاب، و”رئيس الائتلاف الوطني السوري” المدعو أنس العبدة، و”ممثلي المعارضة المسلحة” التي شاركت في اجتماع أستانة، و”رئيسي المجلس الوطني الكردي السوري” “ابراهيم برو”، و”المجلس التركماني السوري “” أمين بوزأوغلان”.

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