إليكم طقس بيروت غداً؟

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى طقس دافئ نسبيا، تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال اليومين القادمين

مشيرة الى أن طقس يوم غد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم مع تساقط الرذاذ المتفرق ليلا على الساحل و النفناف الخفيف على ارتفاع 1500م كما نحذر من تكون طبقات الجليد على ارتفاع 1200م. تتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

أما طقس يوم الأحد، صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الطبيعية، أما طقس الاثنين فقليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة .

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية،سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشاع: جيّد.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 45 و65 %.

حال البحـر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 1029 hPa أي ما يعادل: 772 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:34 ساعة غروب الشمس: 17:10.