الكويت تنفي منعها لرعايا 5 دول إسلامية الدخول لأراضيها

نفت سفارة الكويت في بغداد الأخبار المغلوطة عن منع رعايا خمس دول إسلامية من الدخول إلى الكويت.

سبق ان كشفت صحيفة أميركية عن تعليق الكويت منح تأشيرة دخول أراضيها عن رعايا خمس دولة إسلامية بينها العراق،

موضحة ان “الكويت قامت بمنع رعايا 5 دول إسلامية من الدخول إلى أراضيها، هي العراق، سوريا، إيران، أفغانستان وباكستان”،

لافتة إلى أن “هذا القرار يسير على نفس السياسة التي إنتهجها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الكويت البلد الوحيد الذي منع منح تأشيرة للمواطنين السوريين قبل قرار ترامب، وذلك في عام 2011″،

منوهة بأن “الكويت لا تريد أن تكون في ورطة أكثر بشأن التوترات التي تصاعدت مؤخراً بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران”.