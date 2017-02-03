عيتاني: مشكلة النفايات ستلزم في شهري 8 او 9

عرض رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني المشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها او بدأت بها، ودراسة المشاريع واعادة ترتيب الامور على مبادئ جديدة، وكيف ستكون بيروت في المستقبل والعمل على مشاريع متوسطة المدى ووضع خطة لبيروت عام 2043.

وفي كلمة له خلال عقد “مؤتمر انماء بيروت” اجتماعه الدوري لمناقشة اوضاع العاصمة الآن وفي المستقبل، رأى عيتاني ان “مشكلة النفايات في العاصمة ستلزم في شهري 8 او 9 وسيكون هناك مستوعبات تحت الارض وسيكون فرز من المصدر بالتعاون مع الاهالي وستوجه النفايات الى المعامل”، واعتبر ان “مشكلة نقل وتوجيه النفايات هي ل 3 اماكن الآن، في برج حمود والكوستا برافا وصيدا، وهذا يقرر على مستوى حكومي”.

وعرض عيتاني لمشاريع في عشرات الشوارع في العاصمة، ووضع خطة حديثة لتنظيم السير وتجهيز الاشارات وصيانة البنى التحتية والفوقية، واعطاء اهتمام خاص لنفق سليم سلام وكذلك انشاء مواقف جديدة للسيارات تستوعب مئات السيارات، واستحداث حدائق في العاصمة والبدء بمشاريع ل5 حدائق معروفة في العاصمة.

وطمأن الى ان “التمويل للمشاريع سيؤمن من القطاع الخاص”، واشار الى “وضع تصميم جديد لعين المريسة وكورنيش الرملة البيضاء كلها مشاريع ستحسن بيروت، كذلك ثمة خطة لبيروت عام 2043 على كافة الصعد لتطوير وتجهيز المراكز الصحية الرئيسية ال6 في العاصمة، وتزويد ابناء العاصمة ببطاقة صحية، ووضع برنامج طوارىء والحفاظ على الابنية الاثرية وانطلاق مشروع سوق الخضار في ارض جلول”.

واعتبر ان “كل هذا العمل احتاج الى تطوير العمل الاداري ومكننة البلدية للتواصل مع ابناء العاصمة، وكذلك الاتفاق مع محافظ بيروت ، لتفعيل فوج الحرس البلدي بعد تزويده ب 25 سيارة”. وابدى استعداده لاستقبال المواطنين كل نهار خميس والاستماع الى الشكاوى.

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