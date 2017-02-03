تويني:لإبعاد المياه المبتذلة عن المرفأ

وفي كلمة له خلال عقد “مؤتمر انماء بيروت” اجتماعه الدوري لمناقشة اوضاع العاصمة الآن وفي المستقبل، ابدى تويني “ارتياحه إلى عرض رئيس البلدية وسجل ملاحظات على ازمة السير وبخاصة على خط شارل مالك نزولا الى المرفأ”، وارتأى انشاء نفق. كما نبه الى “ضرورة ابعاد المياه المبتذلة عن المرفأ واحترام البيئة في انشاء محطات توليد الكرباء”.