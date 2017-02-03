تويني:لإبعاد المياه المبتذلة عن المرفأ

اشاد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني بالعاصمة بيروت، مؤكداً “أنها ستبقى موحدة لا تفصل بين احيائها حدود وهي التي زاد عدد سكانها خلال مئة سنة واصبحت تشكل 63 % من الحركة الاقتصادية
وفي كلمة له خلال عقد “مؤتمر انماء بيروت” اجتماعه الدوري لمناقشة اوضاع العاصمة الآن وفي المستقبل، ابدى تويني “ارتياحه إلى عرض رئيس البلدية وسجل ملاحظات على ازمة السير وبخاصة على خط شارل مالك نزولا الى المرفأ”، وارتأى انشاء نفق. كما نبه الى “ضرورة ابعاد المياه المبتذلة عن المرفأ واحترام البيئة في انشاء محطات توليد الكرباء”.
وفي كلمة له خلال عقد “مؤتمر انماء بيروت” اجتماعه الدوري لمناقشة اوضاع العاصمة الآن وفي المستقبل، ابدى تويني “ارتياحه إلى عرض رئيس البلدية وسجل ملاحظات على ازمة السير وبخاصة على خط شارل مالك نزولا الى المرفأ”، وارتأى انشاء نفق. كما نبه الى “ضرورة ابعاد المياه المبتذلة عن المرفأ واحترام البيئة في انشاء محطات توليد الكرباء”.