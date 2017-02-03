سليم عون: هناك فريق يريد قانون انتخاب أكثري

اشار النائب السابق سليم عون إلى أن “قانون الانتخابات في اي بلد في العالم هدفه صحة التمثيل ولكن في لبنان صحة التمثيل مقرونة بأمور أخرى”،

لافتاً إلى أن “هناك فريقين الأول يطالب بقانون إنتخاب أكثري وهو بكل صراحة يلعب على عامل الوقت، والفريق الآخر يريد قانون إنتخاب على اساس النسبية ولكن بسبب وضع البلد لا يستطيع فرضه وبسبب ذلك قدم وزير الخارجية جبران باسيل قانون يجمع بين الإثنين بناء على طلبهم”.

وفي حديث تلفزيوني أكد عون ان “التيار الوطني الحر في ظل الوضع الحالي وضعه ممتاز وكانت التهمة الموجه الينا ان هدفنا ايصال الرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا فأكتشفوا ان هذا الأمر غير صحيح”، لافتاً إلى ان “وفق تحالفتنا اليوم فأن قانون الستين يناسبنا ولكننا لا نريده لانه قانون لا يؤمن صحة التمثيل، مؤكداً أنه “بموضوع قانون الإنتخاب اليوم وقت القرار وليس الحوار”.