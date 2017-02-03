غراندي: لدعم لبنان على الأصعدة كافة

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح غراندي أنه ” ثمة حاجات ملحة للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق والذين قد يعودون أي المشردين داخليا وأنا أرفع صوتي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بسرعة”، مشيرا الى انه “ناقش مع الحكومة السورية إمكانية الوصول إلى هذه المناطق من أجل إرسال المساعدات”، لافتا إلى “أن هناك مباحثات متقدمة وإمكانية لإرسال قافلتين من المساعدات يوم غد”.وأكد أنه “لا يجب أن يرتبط الدعم الإنساني أو يكون مرهونا بالسياسة’>سياسة”، مشيرا أنه “مما لا شك فيه أن العملية السياسية مهمة ولكن الدعم الإنساني مهم أكثر”.

ولفت الى “اننا أجرينا المحادثات في الأستانة وسنتابع ذلك في جنيف بعد بضعة أسابيع لنحول الأقوال إلى أفعال”، مشيراً الى أنه “على المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل توحيد القرار في موضوع اللاجئين وبخاصة في منطقة حلب بهدف التوصل إلى حل موحد يساهم في إرساء الإستقرار وإحلال السلام من أجل البدء بإعادة البناء”.

وأوضح “انني وصلت اليوم إلى لبنان حيث يتواجد مئات آلاف اللاجئين السوريين والفلسطنيين، فلبنان بلد يضم عدد كبير جدا من اللاجئين، والتقيت بالرؤساء عون وبري والحريري وسأواصل زياراتي. كما اغتنمت فرصة وجودي في لبنان لتهنئة الدولة والشعب بانتخاب رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة”. ونوه بقدرة لبنان على تحمل عبء اللاجئين الذي يثقل كاهل الإقتصاد والبنى التحتية والخدمات.

وشدد على ضرورة “دعم لبنان على الأصعدة كافة من أجل تحمل هذا العبء”، مشيرا إلى “أن مؤتمر لندن هدف إلى حشد الموارد”، معلنا “أن الاتحاد الاوروبي بصدد التحضير لمؤتمر في بلجيكا من اجل التوصل الى حلول على المدى الطويل بما يخص موضوع اللاجئين وذلك الى جانب الجهد السياسي”.

أما عن عودة اللاجئين إلى سوريا، أشار غراندي الى أنه “يجب التحلي بالصبر من أجل العودة بسلام من خلال إرساء الإستقرار والأمان”، مؤكدا أن “لا شك في أن العديد من اللاجئين يرغبون في العودة السريعة إلى أرضهم وسنساعدهم ولكن نحن لا نشجع حاليا على ذلك، وعلى البلاد التي تستقبلهم أن تعاملهم بكل إحترام ولا تعتبرهم “حاملي تهديد”.

ولفت إلى “أن قانون اللاجئين يفرض حمايتهم ومن هنا يجب عدم مخالفة القانون اللاجئين وإعادتهم إلى بلدهم وهم لا يزالوا عرضة للخطر”.