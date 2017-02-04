عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم السبت 4/2/2017

العناوين
الأخبار :
– ترامب في الامتحان الإيراني: الشعبوية أولاً
-الاستفتاء: عون يستعين بالشعب
النهار :
– واشنطن تعاقب إيران وتتهمها بـ”اللعب بالنار”
– الاستفتاء: كلمة رئيس… لكن مهلاً
اللواء :
– عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء
– المشنوق سيمارس حقه في دعوة الهيئات الناخبة.. واهتمام أميركي بموعد الإنتخابات
البناء :
– حرب عقوبات يفتتحها ترامب بين واشنطن وطهران… وأول تحرُّش بموسكو
– جنيف 4 على المحك مع قرار الرياض استبعاد القاهرة… والحلول بعد الباب؟
الجمهورية:
– «الرباعية» تستعين بـ«السرّ والكتمان».. والإستفتاء دونه عقبات دستورية
– عون يسير بالحريري إلى المواجهة
الاسرار
أسرار النهار
– الضمان…
لا يزال ملف الضمان الاجتماعي مفتوحاً على رغم الجهود لإبعاد التهمة عن كثيرين وتبرئتهم.
– مئة ألف؟…
ادعى مسؤول إعلامي لأحد الأحزاب، أن حزبه قادر على جمع مئة ألف في أي مهرجان يحشد إليه لكن ذلك ليس هدفه.
– مراقبة!…
سأل مرجع مصرفي سابق عن مدى مراقبة مصرف لبنان لفروع المصارف في الخارج فيما يمارس رقابة مشدّدة في الداخل.
– جعجع الأوّل…
قال وزير في 8 آذار إن مشروع القانون المختلط أعدّہ حزب “القوات” وتبنّاه “التيار” ما يجعل جعجع اللاعب الأوّل.
أسرار الجمهورية
– عتاب
دار حديث على شكل عتاب بين رئيس كتلة نيابية ومرجع بارز على خلفية هجوم طاول رئيس الكتلة حيث لم تُبدِ المرجعية موقفاً من الذي حصل.
– تخوّف
تتخوّف مصادر ديبلوماسية مِن أن تصيب مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنان بشكل غير مباشر على الصعيدين الإقتصادي والأمني.
– وفود
يُنتظر وصول وفود أجنبية مهمة الى لبنان في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
أسرار اللواء
– همس
تنطلق تحضيرات دستورية للردّ على أية محاولات للفراغ من مطالعة المرجع الدستوري ادمون رباط بأن الدستور اللبناني لا يلحظ الفراغ في أي من مواده.
– غمز
انعكس خلاف بين مسؤولين في مؤسسة إعلامية رسمية على العاملين في المؤسسة، على أكثر من مستوى.
– لغز
السبب في تمديد رئيس حزب وسطي ولايته، يعود إلى طبيعة الأزمة المقبلة التي تحتاج لمواجهة قوية!