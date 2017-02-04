عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم السبت 4/2/2017

العناوين

الأخبار :

– ترامب في الامتحان الإيراني: الشعبوية أولاً

-الاستفتاء: عون يستعين بالشعب

النهار :

– واشنطن تعاقب إيران وتتهمها بـ”اللعب بالنار”

– الاستفتاء: كلمة رئيس… لكن مهلاً

اللواء :

– عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء

– المشنوق سيمارس حقه في دعوة الهيئات الناخبة.. واهتمام أميركي بموعد الإنتخابات

البناء :

– حرب عقوبات يفتتحها ترامب بين واشنطن وطهران… وأول تحرُّش بموسكو

– جنيف 4 على المحك مع قرار الرياض استبعاد القاهرة… والحلول بعد الباب؟

الجمهورية:

– «الرباعية» تستعين بـ«السرّ والكتمان».. والإستفتاء دونه عقبات دستورية

– عون يسير بالحريري إلى المواجهة

الاسرار

أسرار النهار

– الضمان…

لا يزال ملف الضمان الاجتماعي مفتوحاً على رغم الجهود لإبعاد التهمة عن كثيرين وتبرئتهم.

– مئة ألف؟…

ادعى مسؤول إعلامي لأحد الأحزاب، أن حزبه قادر على جمع مئة ألف في أي مهرجان يحشد إليه لكن ذلك ليس هدفه.

– مراقبة!…

سأل مرجع مصرفي سابق عن مدى مراقبة مصرف لبنان لفروع المصارف في الخارج فيما يمارس رقابة مشدّدة في الداخل.

– جعجع الأوّل…

قال وزير في 8 آذار إن مشروع القانون المختلط أعدّہ حزب “القوات” وتبنّاه “التيار” ما يجعل جعجع اللاعب الأوّل.

أسرار الجمهورية

– عتاب

دار حديث على شكل عتاب بين رئيس كتلة نيابية ومرجع بارز على خلفية هجوم طاول رئيس الكتلة حيث لم تُبدِ المرجعية موقفاً من الذي حصل.

– تخوّف

تتخوّف مصادر ديبلوماسية مِن أن تصيب مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنان بشكل غير مباشر على الصعيدين الإقتصادي والأمني.

– وفود

يُنتظر وصول وفود أجنبية مهمة الى لبنان في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.

أسرار اللواء

– همس

تنطلق تحضيرات دستورية للردّ على أية محاولات للفراغ من مطالعة المرجع الدستوري ادمون رباط بأن الدستور اللبناني لا يلحظ الفراغ في أي من مواده.

– غمز

انعكس خلاف بين مسؤولين في مؤسسة إعلامية رسمية على العاملين في المؤسسة، على أكثر من مستوى.

– لغز

السبب في تمديد رئيس حزب وسطي ولايته، يعود إلى طبيعة الأزمة المقبلة التي تحتاج لمواجهة قوية!

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