قتلى وجرحى باحتجاجات في سجن صنعاء المركزي

تسبب إطلاق نار داخل السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة 3 فبراير/شباط، في مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين، وذلك بعد إقدام أحد الحراس على صفع أم أحد السجناء.

وأوضح مدير عام الإصلاحية المركزية عبدالسلام الضالعي، أن سبب الحادثة يعود لمشادة كلامية بين الحراس وأحد الزائرين إلا أنه لم يشر إلى تفاصيل أخرى.

وقد أدت هذه الحادثة إلى احتجاجات داخل السجن واشتباكات بين السجناء وحراس السجن، الذين لجأوا إلى استخدام القوة لإخماد الاحتجاجات.

وأشار الضالعي إلى أن وحدات من الأمن ومكافحة الشغب تصدت للفوضى، مشيرا إلى أن السجناء قاموا بحرق شاحنتين وباص وهيلوكس وغرفة الاستقبال وغرفة الشؤون الأمنية.

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