الكويت تنفي منعها رعايا 5 دول دخول أرضيها

نفت وزارة الخارجية الكويتية يوم الجمعة 3 فبراير/شباط، صحة الأنباء التي تحدثت عن إصدار الكويت قرارا يمنع رعايا 5 من دول أراضيها.

جاء ذلك ردا عن تقارير إعلامية، تحدثت عن إصدار الكويت قرارا يمنع دخول رعايا العراق وسوريا وإيران وأفغانستان وباكستان.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الأنباء “غير صحيحة”، وأن حاملي جنسيات هذه الدول “يتمتعون بكامل الحقوق”.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد القول إن الكويت تدرك أن “منح التأشيرات مسألة سيادية لكل دولة إلا أن أنها لا تربط الإرهاب والعنف بأي جنسية أو ديانة معينة”.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن الجنسيات المشار إليها لديها جالية كبيرة في الكويت وتتمتع بحقوقها.

من جانبها نفت السفارة الكويتية في العراق صدور قرار بمنع دخول العراقيين إلى الكويت.

وذكر بيان صدر عن السفارة “بالإشارة لما نشر في بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة بخصوص منع رعايا خمس دول إسلامية من الدخول إلى دولة الكويت ومن بينها رعايا جمهورية العراق الشقيق، تود السفارة التأكيد على عدم صحة هذه الأخبار”.

وأضاف البيان “لم يصدر عن دولة الكويت أية قرارات تتعلق بحظر أو منع دخول رعايا الدول المشار إليها في تلك الأخبار ومن بينهم رعايا جمهورية العراق الشقيق”.

من جانبه نفى السفير الإيراني لدى الكويت في تصريح لوكالة أنباء “ارنا” الأنباء الواردة في بعض وسائل الإعلام حول منع الكويت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين ودول أخرى.

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