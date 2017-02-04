مساعدات روسية لسكان شرق حلب

يواصل مركز حميميم الروسي للمصالحة تقديم المساعدات للمحتاجين في سوريا، حيث قام بتوزيع نحو 4 أطنان من المواد الغذائية على مناطق في شرق حلب.

وأوضح المركز في بيان له يوم الجمعة 3 فبراير/شباط، أنه قام بخمس حملات لتوزيع المساعدات الإنسانية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت منطقة صلاح الدين وحلب الجديدة ومناطق أخرى.

وتمكن مركز المصالحة من توزيع 3.3 أطنان من الخبز، وأكثر من ألفي وجبة طعام جاهزة

كما أسقطت طائرات روسية 20.7 طنا من المواد الغذائية، كانت السلطات السورية قد تسلمتها من الأمم المتحدة، على مدينة دير الزور.

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