السعودية تدعو لاستراتيجية جديدة في التعامل مع إيران

وجاء في حوار عسيري مع “بي بي سي”: “يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن تبني الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم”.

وقال اللواء عسيري ردا على سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها: “إن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش”.

وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال عسيري إن “تلك التوترات موجودة في الأصل، وأن التهديد الإيراني للمنطقة خطير”، وفقا لتقارير صحفية سعودية.