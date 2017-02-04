للمرة الأولى تحرير الشام هدفاً لغارات التحالف

4 فبراير, 2017 - 9:40 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
للمرة الأولى تحرير الشام هدفاً لغارات التحالف

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون من عناصر ما يسمى “هيئة تحرير الشام” في قصف جوي جديد لطيران التحالف الدولي على ريف إدلب ظهر الجمعة.

وقال مصدر ميداني لأحد المواقع المعارضة في الشمال السوري، إن طائرات حربية روسية استهدفت مناطق سكنية داخل مدينة إدلب صباح اليوم بخمس غارات جوية مخلفة جرحى في صفوف المدنيين ودمارا واسعا في الممتلكات.

وأكد مصدر إعلامي من “هيئة تحرير الشام” مقتل 6 عناصر وجرح آخرين من التشكيل الذي أُعلن عنه مؤخراً إثر قصف جوي لطيران التحالف الدولي استهدف أحد مقرات الهيئة بالقرب من بلدة “سرمين” بريف إدلب.

وبهذا القصف باتت النصرة تعلم جيداً أن لا شيء سينقذها ولا أي تغيير في المسمى أو حتى الاندماج مع فصائل أخرى سيغير النظرة إليها كمنظمة إرهابية.

المصدر: رصد الحدث نيوز
4 فبراير, 2017

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