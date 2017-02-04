توتر جديد في مخيم الركبان

لقى عنصر من ميليشيا “جيش العشائر” حتفه، خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها ميليشيات الجيش الحر في مخيم “الركبان” للاجئين السوريين على الحدود الأردنية -السورية.

وزعمت ميليشيات الحر أن الحملة بهدف البحث عن “خلايا تابعة لتنظيم داعش الارهابي”.

وقال مصدر ميداني إن المخيم شهد حالات سرقة للمعونات وتجارة بالبشر والسلاح والمخدرات والممنوعات، وآخر الأمور كانت إلقاء منشورات ورقية في المخيم، باسم تنظيم “داعش” تهدد المدنيين وتطالب بإخلاء المخيمات على الحدود الأردنية.

وأوضح المصدر أنه من المفروض مشاركة “جيش العشائر” بالحملة، لكن بسبب خطأ في التنسيق تمت مداهمة نقطة لـ”جيش العشائر” فقتل أحد عناصره (نواف العموري) بالخطأ، بعد مقاومته للمجموعة المداهمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أن الحملة استهدفت “جيش العشائر” بعد اتهام عناصره بتنفيذ تفجيرات وعمليات سرقة للمعونات الغذائية.

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