تغييرات مفاجئة تطال قادة ميليشيا أحرار الشام

في خطوة مفاجئة قام المدعو علي العمر وهو القائد العام لميليشيا أحرار الشّام “علي العمر” بتعيين نائبين له من خارج المؤسسة العسكرية في الميليشيا، وهما المدعوان “أنس نجيب” و”جابر علي باشا”، كما قرر تعيين “جميل أبو عبد الرحمن” قائداً للقطاع الشّمالي في الميليشيا.

المفاجئة بحسب مايرى مراقبون كانت في أن ميليشيا أحرار الشام كانت قد اعتادت بتعيين قادتها من داخل الميليشيا ذاتها بعكس ماحصل اليوم.

حيث يعمل “أنس نجيب” ضمن الكوادر الطبية في الميليشيا، بينما شغل المدعو “جابر علي باشا” رئاسة عدد من المحاكم الشرعية التي أنشئت في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

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