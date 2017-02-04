تركيا تأمر المعارضة السورية برفض مشاركة الحزب الديمقراطي في جنيف

بإيعاز تركي أقرب إلى الأمر اتفقت المعارضة السورية خلال محادثات أجرتها في مقر وزارة الخارجية التركية على ضرورة عدم حضور ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي إلى محادثات جنيف.

وشارك في الاجتماع بتركيا رياض حجاب ورئيس الائتلاف أنس العبدة، وممثلين عن المعارضة المسلحة الذين شاركوا بمؤتمر أستانة، ورئيسي المجلس الوطني الكردي والتركماني، وشخصيات أخرى.

واتهمت المعارضة خلال اجتماعها في تركيا، الحزب الديمقراطي، بأنه “معارضة مزعومة مفصومة عن الواقع”، وقالت إنه “يعمل ضد وحدة التراب السوري”.

ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر حزب كردي في سوريا، وهو الجسم السياسي الأبرز في مناطق الإدارة الذاتية، وتتبع له وحدات حماية الشعب، التي تشكل نواة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تقود الحملة العسكرية حالياً ضد داعش في الرقة.

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