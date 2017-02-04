مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن حكمتيار

رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على قلب الدين حكمتيار قائد “الحزب الإسلامي” الأفغاني.

وكانت حكومة أفغانستان وجهت سابقا رسالة للمجلس تطلب إخراج قادة الحزب الإسلامي من قائمة العقوبات بعد توقيع اتفاق سلام مع الحزب في نهاية سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الإسلامي هو منظمة سياسية أسسها حكمتيار عام 1976، وهو يمثل مصالح البوشتون، وله تمثيل في البرلمان الأفغاني ولديه ميليشيات مسلحة تضم حوالي ألف عنصر.

وقد أعلن الحزب في عامي 2012-2013 مسؤوليته عن عدد من الأعمال الإرهابية، وتعتبر الولايات المتحدة الحزب متطرفا بسبب مناهضته لأمريكا وتأييده لحكم الشريعة.

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