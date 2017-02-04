النفط يغلق مرتفعا بعد فرض عقوبات على طهران

أغلقت أسعار النفط العالمية تداولات الأسبوع مرتفعة، بعد أن فرضت الولايات عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران.

وأنهى سعر برميل النفط العالمي مزيج “برنت” تداولاته محققا زيادة بنحو 25 سنتا أو 0.44% ليصل إلى 56.81 دولار، كما صعد سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط بحوالي 29 سنتا أو 0.54% ليبلغ 53.83 دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على طهران تشمل 12 كيانا و13 فردا، ردا على إجرائها تجربة لصاروخ باليستي. مما ينذر باحتمال وقف تصديرها للنفط إلى السوق العالمية. وهو ما أعطى دفعة أمل جديدة للمستثمرين في هذا القطاع بخفض إضافي للمعروض مقابل الطلب.

وهذا الارتفاع للأسعار يدل على أن الأسواق ضربت بعرض الحائط زيادة شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية، إذ أظهر معهد البترول الأمريكي “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة أن الشركات زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 17 منصة في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير/ شباط ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 583 منصة – وهو أكبر عدد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

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