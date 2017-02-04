تشوركين وهيلي يتفقان على التنسيق في الأمم المتحدة

أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، السبت 4 فبراير/ شباط، بأن المندوبين الدائمين لروسيا والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اتفقا على التنسيق والتعاون.

وقال السكرتير الإعلامي للبعثة الروسية، فيودر سترجيجوفسكي، للصحفيين “استقبل المندوب الدائم الروسي (فيتالي تشوركين) نيكي هيلي (نظيرته الأمريكية) في مقر إقامته. وأعرب الجانبان عن نيتهما التنسيق والتعاون الوثيق في الأمم المتحدة، وفقا لتوجه البلدين”.

وكان تشوركين، قد توجه بالحديث لنظيرته الأمريكية الجديدة، هيلي خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا، موضحا أن تنفيذ مهام مجلس الأمن يعتمد كثيرا على أدائها وعملها، وتمنى لها النجاح في أداء عملها الجديد كممثلة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية.

بدورها أعربت هيلي عن أسفها عما بدا في كلمتها الأولى (في مجلس الأمن)، “اضطررت لشجب تصرفات روسيا العدوانية” وأضافت “نحن نريد لعلاقاتنا مع روسيا أن تكون أفضل، لكن الوضع القائم في شرق أوكرانيا يتطلب الوضوح والدقة في شجب التصرفات الروسية”.

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