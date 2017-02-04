الخازن: القانون بحاجة إلى ضخ دم جديد

إستقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في دارته في الرابية اليوم، وفدا من الجمعيات التابعة للمجلس، حيث تداولوا في الأوضاع الداخلية والتطورات.

وشدد الخازن، أثناء الاجتماع، على “إعارة المطالب الشعبية الضاغطة على أنفاس الناس الإهتمام الذي تستحقه بعد طول معاناة”.

وتابع: “إن قانونا إنتخابيا جديدا على أهميته لا يبرر ضرب صفح عن مطالب الناس ومصالحهم المتكررة، وفي طليعتها مشكلات السير والكهرباء والمياه والنفايات. فعلام هذا الانقلاب على طروحات حول قانون إنتخابي جديد بأكثر وأقل نسبية وهناك مقترحات بقانونين صالحين للبحث: قانون فؤاد بطرس وقانون نجيب ميقاتي المقاربان لتعديلات توازي المناصفة والإنصاف”.

وإعتبر “اننا كنا في السابق نبحث مشكلات من هذا النوع بما يشبه الإصطفافات السياسية، واليوم بتنا في وضع الصفصات على مقاييس ومعايير الأشخاص وفق “قاماتهم المديدة” في حياتنا السياسية”.

وختم الخازن: ” فإذا كانت الحكومة، على تنوعها الطائفي والمذهبي، قد نجحت في إرضاء المصالح السياسية، فإن القانون بحاجة إلى ضخ دم جديد في عروق حياتنا الديمقراطية”.

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