حمدان عرض مع حكيم الاوضاع الانمائية والاجتماعية

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، رئيس تيار “وحدة لبنان” راجي الحكيم على رأس وفد، ضم: محمد سعيدون، حسان الخطيب، أبو عبده عطايا وناظم عزالدين.

وتناول الحكيم البحث في القضايا الوطنية والأمنية والاجتماعية وأهمها الانتخابات النيابية، مثنيا على دور الجيش اللبناني في “السهر على راحة المواطنين وامنهم في البلد”، داعيا إلى “تأسيس حركة شعبية داعمة للقضية الفلسطينية”، ومشيرا إلى “أن أول لقاء سيكون في 3 آذار المقبل في الهرمل”، مؤكدا “أن تحرير فلسطين لن يكون إلا بالبندقية والسلاح مع سواعد الفدائيين”.

بدوره، لفت حمدان إلى أن هناك مناطق محرومة على صعيد الوطن بأجمعه، وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “العمل على تنفيذ خطط إنمائية واجتماعية في مختلف المحافظات بدءا من العاصمة إلى الأطراف”، وحض البلديات على العمل المتواصل بنزاهة وشفافية في خدمة جميع المواطنين.

ورأى “أن هناك الكثير من المزايدات والإسفاف في طرح المواقف الشخصية على صعيد قانون الانتخابات”، مؤكدا “أن الضمانة والحصانة الأساسية لمنع هذه القوانين والعودة إلى قانون الانتخابات القائم على نظام الفرز النسبي الكامل خارج القيد الطائفي في الدائرة الوطنية الواحدة، هو الرئيس عون، باستخدام صلاحياته الدستورية من رفض القوانين المزيفة لإرادة اللبنانيين، وصولا للاستفتاء الشعبي على القانون الانتخابي الأمثل والعادل لجميع المواطنين اللبنانيين”.

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