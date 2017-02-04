كيف سيكون حال الطقس؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد مشمسا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يحذر من تكون طبقات الجليد على ارتفاع 1400م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت غائم جزئيا إلى غائم، بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. ويحذر من تكون طبقات الجليد على ارتفاع 1200م خلال الليل.غدا الأحد: مشمس، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. ويحذر من تكون طبقات الجليد على ارتفاع 1400م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الاثنين: قليل الغيوم اجمالا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على المرتفعات. ويحذر من تكون طبقات الجليد على ارتفاع 1500م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 3 الى 19 درجة. فوق الجبال من 2 الى 14 درجة، في الارز من -4 الى 9 درجات. في الداخل من صفر الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1024 hPa، أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,33 ساعة غروب الشمس: 17,11.

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