المياه تعود لمجاريها في الرقة

أعلنت جماعة ناشطة تطلق على نفسها “الرقة تذبح بصمت” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، السبت 4 فبراير/ شباط، عن عودة المياة للرقة بعد انقطاع لم يدم طويلا.

عادت المياه إلى مدينة الرقة السورية الواقعة على بعد حوالي 90 كيلومترا عن الحدود مع تركيا، والتي تعد المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي، بعد انقطاع وجيز، بسبب غارة جوية نسبت لطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش، بحسب تقارير من مصادر مختلفة.

وقد أدت الغارة، التي لم يعلق عليها التحالف، إلى تدمير الجسرين الوحيدين فوق نهر الفرات، الذي يمر بالمدينة، والحقت ضررا بخط إمدادات المياه الرئيسي، استنادا إلى تقارير لناشطين مناهظين للتنظيم، وأخرى من التنظيم ذاته.

وتأتي هذه الغارات في الوقت الذي تشن فيه قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم مقاتلي مجموعات سورية بما فيهم الأكراد مدعومين من التحالف الدولي، بهدف طرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة، التي استولى عليها عام 2014، والتي يعتقد بأنه لا يزال عدد قاطنيها حوالي 300 ألف نسمة.

وقال مسؤول عسكري من قوات سوريا الديمقراطية لرويترز، إن الهدف من العملية العسكرية هو قطع كل الطرق المؤدية للرقة، خاصة الطريق الذي يربطها بمدينة دير الزور شمال شرق سوريا، والتي تعد من أهم معاقل التنظيم.

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