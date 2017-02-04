مزيد من المواقع تحت سيطرة الجيش بالقرب من مطار السين

أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري أحكم السيطرة على عدة نقاط شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي منها منصور1 و منصور2 بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد وتدمير دبابة وعربة مدرعة خلال عمليات للجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة شرق مطار السين.

وأضاف المصدر بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة ضد تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “داعش” في مزرعة الإماراتي شرق مطار السين بريف دمشق.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل العديد من إرهابيي التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير دبابة وعربة مدرعة و 4 عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

