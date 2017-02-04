المحيسني يرد على أحرار الشام

ومايزال الأخذ والرد دائرا بين أحرار الشام والمحيسني حيث وبعد اتهام احرار الشام له بالتشجيع على انشقاق أفرادها لصالح التشكيل الجديد، رد الإرهابي السعودي عبد الله المحيسني بالقول أنه سعى لرد المظالم فقط.

فقد أكد أحد الناشطين الميدانيين أن «الارهابي السعودي عبد الله المحيسني رد على اتهامات أحرار الشام له بأنه سبب للشائعات داخل صفوف الحركة، وبأنه سعى نحو رد المظالم وهو واجب أخلاقي وشرعي له ولبقية العلماء وأن الجميع مقصر بهذا الأمر».

مشيراً أن «المحيسني نفى جميع التهم الموجهة له بأنه زار مقرات الحركة ودعا الجنود للانشقاق عن الحركة، مؤكداً أنه أمر لم يحدث أبداً، وإنما زيارته كانت فقط لمقرين تمت دعوته إليهما من قبل أبي المنذر وأبي البراء وهم من القادة العسكريين تم خلاله الحديث عن السبل الناجحة بتحقيق الاندماج على الساحة».

وكانت ميليشيا أحرار الشام وجهت يوم أمس عدة تهم للمحيسني حول دوره في بث شائعات حول حدوث انشقاقات داخل الحركة ودعوته لعدد من الكتائب المنضمة للحركة للانشقاق ومبايعة هيئة تحرير الشام التي تشكلت بدعوى من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً).