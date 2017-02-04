داعش يعتقل عناصره الأجانب

اعتقل تنظيم داعش الارهابي اثنين من عناصره ‹المهاجرين› في بلدة مركدا بالريف الجنوبي لمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما يبدو أنها حملة مستمرة منذ أيام.

وبحسب تنسيقيات المسلحين فقد قام عناصر من شرطة الحسبة التابعة لتنظيم ‹داعش› بعمليات تفتيش في محلات سوق بلدة مركدا وإقامة حواجز طيارة حيث قام داعش باعتقال عنصرين ضمن مقهى الانترنت وهم أبو خالد البريطاني، بريطاني الجنسية والآخر فرنسي الجنسية لم يتسن معرفة اسمه».

وتزايدت الاعتقالات التي ينفذها تنظيم ‹داعش› بحق عناصره بتهم عديدة، منها محاولة الفرار من بلدة مركدا وأيضاً بتهمة تهريب المدنيين أو عناصر من البلدة إلى مناطق خارج سيطرة التنظيم، وفق شهادات من سكان محليين.

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