البغدادي في الحسكة أم الرقة؟

أكدت تنسيقيات تابعة للمسلحين عن وصول زعيم داعش أبو بكر البغدادي إلى بلدة مركدا بريف الحسكة الجنوبي، وسط استنفار أمني كبير في البلدة أمس الجمعة، بعد وصول سيارات تابعة للتنظيم من جهة الحدود السورية العراقية إلى مركدا.

وقال ناشط اعلامي: قد يكون بالفعل قد جاء زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إلى بلدة مركدا وذلك بعد تراجع التنظيم وخسارته للعديد من مناطق سيطرته في سوريا، وإن صحت هذه الأنباء عن وصوله فهي ستكون لإعادة هيكلة التنظيم في سوريا ولاعطاء دفعة لمقاتلي التنظيم الذين ينهارون في وجه الضربات الجوية وخسارة مناطقهم».

وكانت مصادر أخرى قد أكدت منذ يومين وصول البغدادي إلى مدينة الرقة السورية.

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