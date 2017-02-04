قيادي كردي ينضم إلى “تحرير الشام”

تتواصل الانشقاقات من ميليشيا أحرار الشام باتجاه التشكيل الجديد الذي أطلق عليه هيئة تحرير الشام حيث أعلن القيادي والشرعي العام السابق في احرار الشام المدعو أبو محمد الصادق استقالته عنها.

وكتب المدعو أبو محمد الصادق على حسابه على تويتر مساء الجمعة «أعلن استقالتي من حركة أحرار الشام الإسلامية سائلاً المولى لإخواني في الحركة التوفيق والسداد والرشاد».

ويعد المدعو نضال حسن ‹أبو محمد الصادق› من قيادات الصف الأول بحركة أحرار الشام، وبحسب تنسيقيات المسلحين إنه كردي من قرية جويق شمال مدينة عفرين، وكان يقوم بالتدريس فيها ويتحضر للماجستير في كلية الشريعة الإسلامية في جامعة دمشق.