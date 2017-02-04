المفتي قبلان: الصيغ الانتخابية ماهي إلا ذر للرماد بالعيون

أكد الشيخ المفتي أحمد قبلان على أن الصيغ الانتخابية التي تطرح ما هي إلا ذر للرماد بالعيون، عيون اللبنانيين الذين ينتظرون القليل من الاخلاقية السياسية

وذلك في افتتاح احدى الحسينيات بحضور النائب علي عمار، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئيس اتحاد بلديات الضاحية سابقا محمد سعيد الخنسا وشخصيات وفاعليات.

حيث ألقى المفتي قبلان كلمة قال فيها : “إن وطننا في أمس الحاجة الى فكر الحسين، وبحاجة الى عدالة وإصلاح وحوار وتوافق ومحبة، وبحاجة الى قانون انتخاب تتمثل فيه مكونات المجتمع اللبناني كلها، كفانا الاستهتار والاستئثار والعشوائية والفوضاوية والحرمان والإهمال والفساد ونهب المال العام وزيادة الدين العام، آن الأوان ليعيش الوطن والمواطن القليل من الاستقرار،

مؤكدا بقوله :نريد ان تعود الدولة دولة المؤسسات والادارات، آن الأوان ان نعقل قليلا، الكل ينادي بقانون النسبية والكل يحارب بقانون النسبية والكل يطالب بالقانون الأنسب، كلهم يدعون العفة فأين عفتكم، هذه ، وهذه نفتقدها”.

وتابع قبلان: “لبنان اليوم، فيه أفضل المدارس القانونية الحقوقية، ولم يقدروا على وضع قانون انتخابي. هذا استهتار وعيب بحق اللبنانيين، هذا أمر أصبح معيبا للغاية، آن الأوان كي نكون عقلاء حكماء فننقذ ما تبقى في لبنان من مؤسسات وإدارات”.

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