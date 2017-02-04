القبض على مروجي مخدرات وعملة مزورة في بريتال وشتورا

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغا هذا نصه

“بنتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من معرفة مكان تواجد مطلوبين للقضاء، وتوقيفهما بعد مداهمتهما في بريتال وشتورا، وهما كل من:

_ خ.و. (مواليد العام 1979، لبناني)، ( 44 مذكرة توقيف وإلقاء قبض، وخلاصة حكم وبلاغ بحث وتحري، بجرائم: سلب، ترويج عملة مزيفة ومخدرات.)

_ ع.خ. (مواليد العام 1987، لبناني)، ( 2 بحث وتحري بجرائم: سرقة احتيال وتزوير.)

وتبين أن هذا الأخير يسرق سيارات حديثة يستأجرها من مكاتب لتأجير السيارات بموجب أوراق ثبوتية مزورة، ويبيعها لأشخاص في بلدة بقاعية.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

