تركيا: مقتل 51 من “داعش” في شمال سوريا

أعلن الجيش التركي، السبت 4 فبراير/شباط تصفية 51 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم 4 من القادة المحليين للتنظيم ، شمالي سوريا، في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الأركان العامة التركية، قال فيه إن هؤلاء الإرهابيين تمت تصفيتهم في غارات جوية واشتباكات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أن مجموعات من ميليشيا “الجيش الحر” تواصل عملياتها شمالي سوريا، تحت غطاء ناري بري وجوي تركي.

ولفت إلى “استهداف 200 هدف للتنظيم، بينها مخابئ ومواقع دفاعية ومنشآت قيادة”.

ونوه بأن طائرات تابعة لقوات التحالف الدولي نفذت 8 غارات على مواقع التنظيم في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، أسفرت عن تدمير موقعين دفاعيين، وسيارة مزودة بسلاح.

كما قصفت طائرات تركية، 65 هدفًا للتنظيم في منطقة الباب، وقرية بزاعة التابعة لها، ما أسفر عن تدمير 3 مراكز قيادة و56 مبنى، تستخدمها عناصر التنظيم كملاجئ.

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