الجيش السوري يتقدم على جميع الجبهات

بسطت قوات الجيش السوري سيطرتها على مفرق حيان و طريق مفرق جحار حيان بينما قامت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام و العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو تنظيم داعش .

وأكد محافظ حمص طلال البرازي أن استعادة حقول الغاز جزل والمهر وشاعر شرق حمص سيتحقق قريباً بانتصارات الجيش السوري.

إلى ذلك قتل وجرح عددٍ من مسلحي تنظيم داعش خلال اشتباكات مع الجيش السوري في محيط منطقة مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، وقالت مصادر ميدانية ان خمسة جثث لقتلى التنظيم وثلاثة جرحى قد وصلوا إلى مشفى “حمادة عمر” في ريف حماه الشرقي .

ومع استمرار العمليات العسكرية في ريف حمص استهدف الطيران الحربي مواقع مسلحي جبهة النصرة في السعن الأسود و نقاط انتشار للمسلحين في الحولة بريف حمص الشمالي بعدة ضربات جوية

وتتوالى انجازات الجيش السوري حيث أفاد مصدر عسكري عن سيطرة الجيش على عدة نقاط شرق مطار السين منها : منصور1 – منصور2 بريف دمشق بعد تكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأفراد و تدمير دبابة و عربة مدرعة.

وفي ريف حلب لا يختلف واقع الانتصار حيث عمل الجيش السوري على تثبيت نقاطه في بلدة عران بعد ان دخلها وطرد مسلحي داعش الى محيطها الشمالي.

كما يتابع الجيش عملياته العسكرية في دير الزور حيث دمر بصاروخ موجه جرافة (تراكس) وآلية لمسلحي تنظيم داعش عند معبر الجفرة جنوبي مدينة دير الزور، كما تمّ تدمير جرافة أخرى بصاروخ موجه في “المجابل” في منطقة المقابر على المحور الجنوبي للمدينة.

بالتزامن مع ذلك شنت الطائرات الحربية الروسيّة والسوريّة عدداً من الغارات على مواقع وتحركات مسلحي تنظيم داعش في محيط منطقة المقابر وسريّة جنيد ولواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وتحقق إصابات مباشرة.

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