“يا مرحبا” خدمة غير مسبوقة في مطار دمشق الدولي

4 فبراير, 2017 - 3:01 مساءً المصدر: روسيا اليوم
“يا مرحبا” خدمة غير مسبوقة في مطار دمشق الدولي

أقرت الشركة السورية للنقل والسياحة، خدمة غير مسبوقة بغية تنشيط السياحة في بلاد منهكة من صراع ألقى بظلاله على القطاع السياحي بشكل ملموس.

وكتب المدير العام للشركة، ناصر قيدبان، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إطلاق هذه الخدمة في مطار دمشق الدولي سيتم في القريب العاجل.

وستتضمن خدمة “يا مرحبا” حزمة من التسهيلات كتسريع إجراءات السفر، وخدمة الحراسة والحماية وحجز فندقي، إضافة إلى خدمة نقل الأمتعة والحقائب مجانا.

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يذكر أن الشركة السورية للنقل والسياحة تأسست عام 1952 وتوقف نشاطها عام 2007 وانطلقت من جديد في النصف الثاني من عام 2014 ويشارك في ملكيتها كل من وزارة السياحة بنسبة 67.1% ومصرف التوفير 32.7% والقطاع الخاص بنسبة 0.2%.

المصدر: روسيا اليوم
4 فبراير, 2017

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