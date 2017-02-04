6000 إرهابي عبروا من لبنان إلى سوريا عبر 3 طرق للتهريب

كشف تقرير صادر عن أجهزة الأمن اللبنانية أنه في السنوات الخمس الماضية من عمر الأزمة السورية غادر حوالي 6 آلاف إرهابي لبنان، وتوجهوا إلى سوريا بهدف القتال في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن غالبية هؤلاء انضووا تحت رايات تنظيمات إرهابية خطيرة على رأسها “داعش” و”جبهة النصرة”، لافتاً إلى أن جنسياتهم لم تتوقف على اللبنانيين فحسب وإنما من بينهم أيضاً فلسطينيون يعيشون على الأراضي اللبنانية، وقد قتل منهم إجمالا نحو 1300 شخص.

وعن الطرق التي سلكوها في عبورهم إلى الأراضي السورية تحدث التقرير الذي نقلته صحيفة “البعث” السورية عن 3 طرق: مطار بيروت إلى تركيا فالرقة، وعبر المعابر الحدودية غير الشرعية، وعبر البحر.

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