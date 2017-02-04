قطر تسمح للمشمولين بحظر ترامب بالسفر لأمريكا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها ستسمح لحاملي جنسيات الدول السبع التي منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيها من الدخول مؤقتا للولايات المتحدة بالسفر إلى أمريكا.

وكتبت شركة الخطوط الجوية القطرية على صفحتها الرسمية في الانترنت، السبت 4 فبراير/شباط “عملا بتوجيهات إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لحاملي جنسيات الدول السبع بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت الشركة كما سيسمح بسفر “جميع طالبي اللجوء الحاملين لتأشيرات دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو من يحملون إقامة دائمة أو غرين كارد”.

وكان جيمس روبرت، القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن قد قرر أمس الجمعة وقف العمل مؤقتا بقرار الرئيس، بينما أعلن البيت الأبيض أن “وزارة العدل ستعمل على إعادة العمل بقرار ترامب في أسرع وقت ممكن”.

وعقب صدور القرار القضائي، قال مسؤول بشركة طيران أمريكية إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنه بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي لترامب بركوب الطائرات في كل أنحاء الولايات المتحدة.

ووقع ترامب، مؤخرا، أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.

وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني فوضى في المطارات الأمريكية في مطلع الأسبوع الماضي. وأعيد بعض المسافرين على الطائرات من رحلات قادمة إلى الولايات المتحدة وتكدس مئات الأشخاص في مناطق الوصول كما قدمت طعون قضائية في شتى أنحاء البلاد.

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