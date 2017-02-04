الجميل أكد استعداد “الكتائب” لخوض الانتخابات

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل “استعداد الحزب لخوض المعركة الانتخابية”، وأوضح أن “الحزب سيبقى يناضل حتى إقرار قانون انتخابات عصري لا يستثني احدا ويضمن صحة التمثيل ويؤمن الشراكة الحقة على اساس معايير موحدة”، وأشار إلى أن “القواعد الحزبية والانتخابية الكتائبية هي في افضل حال”، مبديا ارتياحه الى “استعداداتها الواعدة لتحقيق أفضل النتائج”.

موقف الجميل جاء خلال لقاء كتائبي متني عقد في مقره في بكفيا، في حضور رئيس اقليم المتن ميشال هراوي والنائب الاول للامين العام للحزب باتريك ريشا والنائب الثاني اميل السمرا ورئيس مصلحة الانتخابات رالف صهيون ورؤساء الاقسام الكتائبية.

وشدد هراوي على “جهوزية الماكينة الانتخابية لخوض هذا الاستحقاق في اوانه، وهي المشهود لها في الاداء والدقة والتنظيم”، وشرح ريشا “التقنيات الحديثة التي ستعتمدها الماكينة الانتخابية الكتائبية ونظم عملها”.

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