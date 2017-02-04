السعوديون يطالبون بقتل البنات!

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج (#نطالب_بقتل_البنات)، الأمر الذي أثار غضب النساء السعوديات.

واستفز الهاشتاج الذي انطلق منذ يومين، عددا كبيرا من السعوديين، ورد عليه مجموعة كبيرة من جميع الفئات في المجمتع السعودي، ومنهم مسؤولون.

أدى الهاشتاج لتفاعل مستخدمي “تويتر”، وناقشوا من خلاله فضل المرأة في المجتمع.

قال أحد المغردين: “في الجاهلية كانت البنت تُدفن خوفاً من العار، وفي ذلك الوقت نساء عفيفات رفعت راية الدين ورأس ابويها للعلياء وما زالت”.

فيما أكدت مستخدمة أخرى: “ياليت به رجال عاد والله إن البنات كفو مب زي الأولاد وبعدين حملت بك ٩شهور ووضعتك وربتك وأخرتها تبي تقتلها أيعقل هذا؟؟؟”.