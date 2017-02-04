الحريري اسقبل وزيرة التنمية الدولية البريطانيه

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم، في “بيت الوسط”، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا بريتي باتل، في حضور سفير بريطانيا هوغو شورتر، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم الملا.

بعد اللقاء، قالت باتل: “”يسرني أن تكون زيارتي إلى لبنان، قد حصلت في هذا التوقيت بالذات. نعم، لبنان بلد يواجه الكثير من التحديات، لكنه في الوقت نفسه، بلد معروف بكرمه وصموده ورمزيته”.

أضافت “وفي لقاءي اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، شعرت بمناخ جديد يسود البلاد، بعد طي صفحة الفراغ وتحريك الحكومة، واحتمالات الوصول إلى برلمان جديد، يفتح فرصا في الأفق”.

وتابعت “اعتقد ان هناك فرصة حقيقية للبنان، للاستفادة إلى أقصى حد من الشراكة القائمة مع المجتمع الدولي، بما يصب في مصلحة شعبه واللاجئين الكثر الذين يستضيفهم، على حد سواء”.

وأردفت “لقد وفت بريطانيا بالالتزامات، التي قطعتها العام الفائت، وتمكنا من مساعدة مئات آلاف من اللبنانيين واللاجئين”، خاتمة “لقد آن الأوان لكي تحرك الأسرة الدولية والحكومات المضيفة، عملية التمويل والإصلاح، من اجل تحقيق الأجندة الطموحة التي تم الاتفاق عليها في لندن العام الماضي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

