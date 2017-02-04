شرطة فيينا تعتقل 22 شيشانياً

اعتقلت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا الجمعة 3 فبراير/شباط، 22 شيشانيا خلال عملية أمنية، وصادرت منهم بنادق رشاشة ومسدسات وذخائر، حسبما أفادت وكالة “APA” النمساوية، السبت.

وتشير الوكالة إلى أن القوات الأمنية تلقت بلاغا من السكان المحليين حول تجمع عدد كبير من الأشخاص في منطقة فلوريسدورف.

وبرر بعض المشتبه بهم التجمهر بأنهم يتنزهون، فيما أكد آخرون أنهم يحضرون حفل زفاف.

وذكرت “APA” أنه تم استدعاء وحدة “فيغا” الأمنية الفاعلة بعد أن عثر على مسدس وبندقية رشاشة مرمية في الثلج.

وأضافت الوكالة أنه جرى على الفور اعتقال جميع الأشخاص الذين تواجدوا في المكان وفتشت سيارات المشتبه بهم، مؤكدة أن التحقيق مازال جاريا مع المعتقلين للكشف عن ملابسات القضية.

يشار إلى أن أعمار جميع المعتقلين ما بين 25 و50 عاما.