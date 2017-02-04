لماذا توقف تقدم الحشد الشعبي باتجاه سوريا؟

تحدث هادي العامري الأمين العام لمنظمة “بدر” وأحد قادة الحشد الشعبي، عن أسباب إيقاف تقدم قوات الحشد باتجاه الحدود السورية العراقية.

وقال العامري لوسائل إعلام محلية إن “قوات الحشد الشعبي أوقفت عملياتها باتجاه الحدود السورية العراقية من أجل حسم معركة المنطقة الواقعة بين الموصل وقضاء تلعفر (غربا) بالتنسيق مع العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة”.

وأكد أن “قوات الحشد ستتقدم باتجاه الحدود السورية بعد اكتمال تطهير المنطقة المحصورة بين الجانب الأيمن (للموصل) وتلعفر”.

وأشار العامري إلى أن معركة تحرير المنطقة المحصورة بين الموصل وتلعفر تشبه معركة الفلوجة والرمادي، إذ لم تتمكن القوات العراقية من تطهير الفلوجة بشكل كامل حتى تحررت الرمادي وقطع طريق الإمداد بين المنطقتين.