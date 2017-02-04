طائرات أردنية تقصف أهدافا لداعش جنوبي سوريا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية استهداف طائرات تابعة لسلاح الجو الأردني أهدافا مختلفة لتنظيم “داعش” في جنوب سوريا.

وذكر البيان أن الغارات نفذت مساء الجمعة الثالث من شباط، ومن ضمن الأهداف موقع عسكري كانت قد سيطر عليه التنظيم ويعود سابقا للجيش السوري.

وأضاف البيان أن مقاتلات سلاح الجو الملكي دمرت مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من “داعش” باستخدام “طائرات بدون طيار وقنابل موجهة ذكية”، مؤكدا أن العملية أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر التنظيم إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.

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