هكذا يتنقل عناصر “داعش” بين مدينة الباب والقرى القريبة

أكد نازحون سوريون، أن تنظيم “داعش” يستخدم أنفاق شبكات المياه بعد توسيعها لأغراض عسكرية والتنقل بين مدينة الباب وقراها القريبة في ريف محافظة حلب الشمالي.

وقال نازح لوكالة “الأناضول” التركية “فررت مع أسرتي من قرية تادف جنوب شرقي الباب، بعد تعرضي لمضايقات من قبل عناصر داعش”، مضيفا أن”عناصر التنظيم يستخدمون أنفاق شبكات المياه بين الباب وقريتي تادف والقباسين، لأغراض التنقل والإمداد وحماية أنفسهم من القصف”.

وتحدث المصدر أن نفق المياه الذي يصل إلى المشفى الوطني في مدينة الباب، يستخدمه عناصر التنظيم لأغراض عسكرية، متابعا أن التنظيم أقام نظام تهوية في نقاط محددة “لتصبح شبكة الأنفاق بين الباب وتادف والقباسين متكاملة”.

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