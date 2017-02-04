غرق سائحين روسيين داخل منتجع الغردقة في مصر

قال مدير إدارة إسعاف البحر الأحمر السبت 4 فبراير/شباط إن سائحين روسيين لقيا حتفهمابعد إصابتهما بسكتة قلبية أدت إلى وفاتهما، إثر غرقهما خلال رحلة بحرية داخل منتجع الغردقة في مصر.
وأوضح المصدر الطبي أن جثتي السائحين نقلتا، على الفور، إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.
وأوضح المصدر الطبي أن جثتي السائحين نقلتا، على الفور، إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.
وتبين من التحقيقات الأولية، أن السائحين، وأحدهما يدعى ديمتري ماكيلا (75 عاما)، والثاني يدعى يافجيني ليشنوف (63 عاما)، وأن التشخيص الطبي للوفاة بسبب سكتة قلبية.
وأبلغ مسؤولو القنصلية الروسية بالواقعة كما أبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات.