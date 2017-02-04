غرق سائحين روسيين داخل منتجع الغردقة في مصر

وأوضح المصدر الطبي أن جثتي السائحين نقلتا، على الفور، إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن السائحين، وأحدهما يدعى ديمتري ماكيلا (75 عاما)، والثاني يدعى يافجيني ليشنوف (63 عاما)، وأن التشخيص الطبي للوفاة بسبب سكتة قلبية.

وأبلغ مسؤولو القنصلية الروسية بالواقعة كما أبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات.