مصدر سوري يكشف حقيقة تراجع “معركة الباب”

أفاد مصدر ميداني أنه وبعد وصول وحدات الجيش السوري إلى بلدة “سرحان ” والتي تعد خط الفصل بين داعش الارهابي الموجود في “الباب” بريف حلب وقوات الجيش المتقدمة من الأحياء الشرقية الواصلة إلى منطقة النجارة، اكتشفت أن بلدة سرحان تم تفخيخها من قبل ارهابيي “داعش”.

وعمدت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام والمتفجرات وتمكنت من التثبيت في المنطقة ليوم واحد، وفي الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم التالي شن تنظيم داعش هجوماً واسعاً على الجيش السوري عبر ما يزيد عن 4 دبابات مفخخة وتبعها هجوم بالأسلحة الثقيلة المحمولة على عربات ثقيلة.

وأضاف المصدر أن عتاد عناصر داعش المهاجم وصل إلى ما يزيد عن 10 مدافع “23” و 7 “رشاش 14 “، مدعوماً بقذائف ” آر بي جي”، كما زاد عدد العناصر المهاجمة عن 1000 داعشي، مبيناً أن ضخامة العتاد والعديد يؤكد استماتة التنظيم في الدفاع عن آخر نقاط دفاعه أمام تقدم الجيش السوري ودخوله إلى منطقة الباب.

وتابع المصدر أن ضراوة الهجوم دفعت قيادة الجيش السوري إلى الإيعاز لقيادة المعركة بالانسحاب والعودة إلى منطقة “النجارة”، وهي نقطة تجمع القوات، كاشفاً أن التحضير يجري حالياً للتقدم من جديد ومتابعة حملة تحرير منطقة الباب.