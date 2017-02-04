“داعش” يختطف 17 امرأة جنوبي غربي كركوك

أ علن القيادي في حشد قضاء الحويجة بمحافظة كركوك حسن الصوفي، السبت، أن جماعة “داعش” اختطف 17 امرأة بعد فرارهن من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة جنوب غربي المحافظة.

وقال الصوفي إن “مسلحي داعش أقدموا، على اختطاف 17 امرأة من أهالي ناحية الزاب في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)”، مبينا أن “الارهابيين اقتادوا النساء المختطفات إلى مركز قضاء الحويجة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الاختطاف كان بحجة تركهن أرض الجماعة والتعاون الأهالي لغرض تهريب المدنيين من مواقع سيطرة التنظيم الإرهابي باتجاه كركوك وصلاح الدين”.

وأوضح المصدر أن “عملية الاختطاف جرت أثناء توجه تلك النساء من الناحية باتجاه قضاء الشرقاط”.

يذكر أن قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، (250 كم شمال بغداد)، ونواحي الرشاد و الرياض والعباسي والزاب ما تزال خاضعة لسيطرة جماعة “داعش” منذ العاشر من حزيران 2014.