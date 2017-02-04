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التنظيمات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية مدينة سلحب بريف حماة
4 فبراير, 2017
- 10:33 مساءً
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4 فبراير, 2017
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